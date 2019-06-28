2019-06-28T04:09:13+03:00
Общество

В районе Нижнеудинска для всех видов транспорта закрыта федеральная трасса «Сибирь»

Выбраться из затапливаемого города можно сейчас только на поезде
Мария КНЯЗЕВА
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Объезд возможен через населенные пункты Тайшет – Лесогорск – Чунский. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье».Объезд возможен через населенные пункты Тайшет – Лесогорск – Чунский. Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
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В водяной плен попали жители Нижнеудинска. Выбраться из города сейчас можно только на поездах или лодках. Накануне рядом с городом перекрыли участок трассы «Сибирь» для всех видов транспорта.

- В связи с резким подъемом воды в р.Уда и пр.Застрянка на участке км 1370+000 – км 1371+000 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» НовосибирскКемеровоКрасноярскИркутск организован перерыв в движении всего автотранспорта, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

В сообщении также сказано, что объезд возможен через населенные пункты ТайшетЛесогорск – Чунский с выходом на автомобильную дорогу А-331 «Вилюй». Но это для тех, кто в ближайшее время собирался проехать мимо Нижнеудинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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