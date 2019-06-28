2019-06-28T09:47:04+03:00
Общество

28 и 29 июня движение транспорта на центральных улицах Иркутска будет перекрыто

Это связано с празднованием Дня молодежи
Анна ПОПОВА
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28 и 29 июня на центральных улицах Иркутска перекроют движение28 и 29 июня на центральных улицах Иркутска перекроют движениеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! 29 июня на нескольких центральных улицах Иркутска будет перекрыто движение. Ограничение связано с тем, что в этот день на Нижней набережной будут проводиться праздничные мероприятия, посвященные дню молодежи.

- С 22:00 28 июня до 20:00 29 июня движение транспорта будет перекрыто на участке улицы Нижняя набережная от Рабочей до Сурикова, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Объехать закрытый участок можно будет по дороге у площади графа Сперанского. А с 20:00 до 23:00 29 июня проезд будет запрещен по участку улицы Октябрьской революции от Тимирязева до Карла Маркса и на отрезке улицы Франк-Каменецкого от Карла Маркса до Дзержинского.

Если вы планировали поездку в центр города 29 июня, то обязательно учитывайте информацию об ограничении движения, чтобы не попасть в сложную дорожную ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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