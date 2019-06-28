2019-06-28T14:06:00+03:00
Происшествия

Потоп в Тулуне: движение транспортных средств по федеральной трассе запрещено

Также из-за потопа в Тулуне временно приостановлена работа общественного транспорта
Анна ПОПОВА
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Потоп в Тулуне: движение транспортных средств по федеральной трассе перекрытоПотоп в Тулуне: движение транспортных средств по федеральной трассе перекрытоФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Из-за потопа в Тулуне с 28 июня будет перекрыт участок федеральной трассы "Сибирь". Городская автостанция уже подтоплена и перестала работать. Движение электричек и общественного транспорта в Тулуне также приостановлено.

- Пассажиров, которым необходимо добраться из одной части города в другой, будут перевозить автобусы, которые будут курсировать в нескольких районах, - сообщили в пресс-службе администрации Тулуна.

Также в Тулуне уже открылись пункты временного размещения для тех, чьи дома оказались в зоне затопления. Они располагаются в школе №1 и в местной дестко-юношеской спортивной школе. На данный момент уровень реки Ия в районе Тулуна уже превышает критическую отметку на 40 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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