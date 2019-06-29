Уровень в реке Ия составляет 1383 сантиметра, наводнение в Тулуне набирает обороты
Сообщения на сайте администрации небольшого сибирского городка Тулуна, доселе ничем особым не примечательного, напоминают фронтовую сводку. Уровень воды в реке Ия вырос, читают горожане и понимают - идет беда.
- Так на 12.00 сегодня, 29 июня, уровень воды в реке Ия составил 1383 сантиметра и поднялся за пару часов на 8 см, - администрация Тулуна каждые два часа дает сводку свежей информации. - В городе продолжаются перебои с электроэнергией и интернетом. Населению информацию администрация Тулуна дублирует в мессенджеры.
Ситуация в четырех районах Иркутской области остается напряженной. Напомним, из-за ливней из берегов вышли реки, паводком накрыло Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский районы Иркутской области. Вода продолжает прибывать. В Иркутской области объявлен режим ЧС.
Потоп в Тулуне: наводнение в городе.Николай ТЕКАЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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