2019-06-29T08:13:18+03:00
Происшествия

Уровень в реке Ия составляет 1383 сантиметра, наводнение в Тулуне набирает обороты

В городе перебои с электроэнергией и связью
Наталья ЛЫТКИНА
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Уровень в реке Ия составляет 1383 сантиметра, наводнение в Тулуне набирает обороты.Уровень в реке Ия составляет 1383 сантиметра, наводнение в Тулуне набирает обороты.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Сообщения на сайте администрации небольшого сибирского городка Тулуна, доселе ничем особым не примечательного, напоминают фронтовую сводку. Уровень воды в реке Ия вырос, читают горожане и понимают - идет беда.

- Так на 12.00 сегодня, 29 июня, уровень воды в реке Ия составил 1383 сантиметра и поднялся за пару часов на 8 см, - администрация Тулуна каждые два часа дает сводку свежей информации. - В городе продолжаются перебои с электроэнергией и интернетом. Населению информацию администрация Тулуна дублирует в мессенджеры.

Ситуация в четырех районах Иркутской области остается напряженной. Напомним, из-за ливней из берегов вышли реки, паводком накрыло Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский районы Иркутской области. Вода продолжает прибывать. В Иркутской области объявлен режим ЧС.

Потоп в Тулуне: наводнение в городе.Николай ТЕКАЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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