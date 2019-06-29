2019-06-29T09:50:45+03:00
Происшествия

Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия вырастет до 1400-1500 см

В Нижнеудинске вода пошла на спад, а наводнение в Тулуне продолжается
Наталья ЛЫТКИНААндрей СИНЬКОВ
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Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия вырастет до 1400-1500 см.Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия вырастет до 1400-1500 см.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Как чуда, ждут жители затопленного Тулуна сообщения, что вода в реке Ия пойдет на спад. Напомним, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС. Паводком из-за ливней накрыло четыре района региона – Нижнеудинский, Тулунский, Тайшетский и Чунский.

Однако, увы, прогнозы неутешительные. На КЧС, которое проходит в Главном управлении МЧС России по Иркутской области с главами районов, сообщили: в ближайшие два дня вода будет только прибывать. На данный момент уровень в реке Ия в Тулуне поднялся до 1383 см, будет расти до 1400-1500. При этом в Тулунском и Нижнеудинском районах ожидаются небольшие умеренные дожди.

- В Нижнеудинске вода пошла на спад, - сообщили на совещании в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Уровень уже опустился на 5 см, ниже критического упадет в ближайшие два дня.

Почему в Тулуне возникла такая сложная ситуация? Из-за прорыва дамбы. Это наводнение самое серьезное в истории города. Ранее вода поднималась максимум на 1133 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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