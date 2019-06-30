2019-06-30T07:48:07+03:00
Происшествия

Паводки в Иркутской области: в Тулуне развернут мобильный хлебзавод

В регионе продолжает действовать режим ЧС
Наталья ЛЫТКИНА
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Паводки в Иркутской области: в Тулуне развернут мобильный хлебзаводПаводки в Иркутской области: в Тулуне развернут мобильный хлебзаводФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Иркутская область продолжает бороться с паводками. Напомним, из-за дождей разлились реки, в регионе действует режим ЧС. Особое внимание сейчас приковано к четырем районам Иркутской области – Нижнеудинскому, Тайшетскому, Тулунскому и Чунскому. Готовится к возможному подтоплению и Зиминский район. По последней информации ГУ МЧС России по Иркутской области ожидается подъем уровня воды в реках Ока, Уда и Бирюса. На Оке Зиминского района прогнозируется подъем до отметки 700-750 см, а критическая планка – 570 см. Сложной остается ситуация в Тулунском районе – под водой треть города. Как стало известно утром, подтопило и местный хлебозавод.

- Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к командующему Центрального военного округа Министерства обороны РФ с просьбой развернуть мобильный хлебозавод, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин провел ночью экстренное совещание в Братске по ситуации с паводками. Одним из поручений, которое дал глава государства, стало именно обеспечение пострадавшего населения питьевой водой, предметами первой необходимости и, конечно, продуктами питания. В первую очередь хлебом разумеется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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