2019-06-30T09:24:05+03:00
Общество

Наводнение в Иркутской области: с 29 июня в Тулуне введен запрет на продажу алкоголя

Запрет на продажу алкоголя в Тулуне продлится до завершения режима ЧС
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: с 29 июня в Тулуне введен запрет на продажу алкоголяНаводнение в Иркутской области: с 29 июня в Тулуне введен запрет на продажу алкоголяФото: Владимир ВОРСОБИН
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С 27 июня в Тулуне введен режим чрезвычайной ситуации из-за подъема уровня рек и затопления нескольких населенных пунктов. А с 29 июня администрация города издала постановление, в котором объявила запрет на продажу алкоголя в Тулуне.

- Частные предприниматели не смогут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Запрет на продажу алкоголя в Тулуне продлится до завершения режима чрезвычайной ситуации.

Ситуация с наводнением в Иркутской области по-прежнему остается критической: на данный момент в нескольких районах Приангарья подтоплено 4197 домов, в которых проживали 10,97 тысяч человек. Также под воду ушли 4241 приусадебный участок и 41 социальный объект.

ИСТОЧНИК KP.RU

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