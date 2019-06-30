Гуманитарная помощь для пострадавших от паводка в Тулуне: четыре тонны груза доставлено в город
Четыре тонны гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Тулуне сегодня доставили в пункты временного размещения. В нее вошли две тонны продуктов и две тонны воды. Участие в сборе провизии для жертв наводнения принимали все крупные сельскохозяйственные компании региона.
- Завтра в качестве гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Тулуне доставят еще 15 тонн питьевой воды, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Сейчас специалисты проводят мониторинг территорий, жители которых по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи, и ее сбор будет продолжаться. Также все население подтопленных районов будет обеспечено картофелем и овощами. Сотрудники специальных ведомств готовят пакет документов, с помощью которого пострадавшие от паводка в Тулуне смогут возместить ущерб, причиненный стихией.
Паводок в Иркутской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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