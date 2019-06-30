2019-06-30T10:14:41+03:00
Происшествия

Гуманитарная помощь для пострадавших от паводка в Тулуне: четыре тонны груза доставлено в город

Четыре тонны гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Тулуне собрали крупные сельскохозяйственные компании региона
Анна ПОПОВА
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Пострадавшим от паводка в Тулуне доставили четыре тонны гуманитарной помощиПострадавшим от паводка в Тулуне доставили четыре тонны гуманитарной помощиФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Четыре тонны гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Тулуне сегодня доставили в пункты временного размещения. В нее вошли две тонны продуктов и две тонны воды. Участие в сборе провизии для жертв наводнения принимали все крупные сельскохозяйственные компании региона.

- Завтра в качестве гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Тулуне доставят еще 15 тонн питьевой воды, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Сейчас специалисты проводят мониторинг территорий, жители которых по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи, и ее сбор будет продолжаться. Также все население подтопленных районов будет обеспечено картофелем и овощами. Сотрудники специальных ведомств готовят пакет документов, с помощью которого пострадавшие от паводка в Тулуне смогут возместить ущерб, причиненный стихией.

Паводок в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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