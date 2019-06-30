Гуманитарная помощь для пострадавших от паводка в Тулуне: четыре тонны груза доставлено в город

СЕГОДНЯ 09:43 2019-06-30T10:14:41+03:00

Пострадавшим от паводка в Тулуне доставили четыре тонны гуманитарной помощи Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Четыре тонны гуманитарной помощи пострадавшим от паводка в Тулуне собрали крупные сельскохозяйственные компании региона

Изменить размер текста: A A

Четыре тонны гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Тулуне сегодня доставили в пункты временного размещения. В нее вошли две тонны продуктов и две тонны воды. Участие в сборе провизии для жертв наводнения принимали все крупные сельскохозяйственные компании региона.

- Завтра в качестве гуманитарной помощи для пострадавших от паводка в Тулуне доставят еще 15 тонн питьевой воды, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Сейчас специалисты проводят мониторинг территорий, жители которых по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи, и ее сбор будет продолжаться. Также все население подтопленных районов будет обеспечено картофелем и овощами. Сотрудники специальных ведомств готовят пакет документов, с помощью которого пострадавшие от паводка в Тулуне смогут возместить ущерб, причиненный стихией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717486" frameborder="0"></iframe> Паводок в Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С 29 июня в Тулуне введен запрет на продажу алкоголя (подробности)

Вода отступает: в Тулуне дорожники начинают расчищать улицы (подробности)

Наводнение в Иркутской области: подтоплены 28 населенных пунктов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU