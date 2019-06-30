Восстановление документов пострадавшим от наводнения в Тулуне: созданы группы для работы с населением
Восстановление документов пострадавшим от наводнения в Тулуне, будет проведено в кратчайшие сроки. Правительство региона уже сформировало специальные группы, которые будут работать с теми, кто утратил свои документы из-за разгула стихии, и оказывать им помощь с получением новых паспортов и водительских удостоверений.
- С обращениями граждан, пострадавших от наводнения в Тулуне, будут работать сотрудники МВД и министерства социального развития, опеки и попечительства, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В Тулуне уже открыт круглосуточный консультационный пункт, в который могут обратиться пострадавшие, которые потеряли свои документы. Он находится в тулунской школе номер 9. Также для восстановления прав и водительских удостоверений можно обратиться в отдел полиции (Тулун, ул. Суворова, 13) и в администрацию города (Тулун, ул. Ленина, 75).
Паводок в Иркутской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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