Восстановление документов пострадавшим от наводнения в Тулуне: созданы группы для работы с населением

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-30T10:56:12+03:00

Наводнение в Иркутской области: пострадавшие от наводнения в Тулуне смогут восстановить документы в кратчайшие сроки Фото: Николай ТЕКАЛОВ

В этом жертвам наводнения в Тулуне помогут сотрудники МВД и министерства социального развития

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Восстановление документов пострадавшим от наводнения в Тулуне, будет проведено в кратчайшие сроки. Правительство региона уже сформировало специальные группы, которые будут работать с теми, кто утратил свои документы из-за разгула стихии, и оказывать им помощь с получением новых паспортов и водительских удостоверений.

- С обращениями граждан, пострадавших от наводнения в Тулуне, будут работать сотрудники МВД и министерства социального развития, опеки и попечительства, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

В Тулуне уже открыт круглосуточный консультационный пункт, в который могут обратиться пострадавшие, которые потеряли свои документы. Он находится в тулунской школе номер 9. Также для восстановления прав и водительских удостоверений можно обратиться в отдел полиции (Тулун, ул. Суворова, 13) и в администрацию города (Тулун, ул. Ленина, 75).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717486" frameborder="0"></iframe> Паводок в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU