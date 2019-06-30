Наводнение в Иркутской области: за медицинской помощью обратилось более 600 пострадавших
С начала периода наводнений в Иркутской области за медицинской помощью обратился 631 человек. В основном пострадавшие жалуются на переохлаждение, обострение хронических заболеваний и различные травмы. На данный момент медики госпитализировали 36 человек, в том числе 19 детей. Их состояние оценивается как среднее или удовлетворительное. Остальным пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.
- Также среди жителей районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, проводится вакцинация от гепатита А, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Также в скором времени нам доставят вакцины от дизентирии Зонне, брюшного тифа, сальмонеллеза и дизентерии.
Сотрудники медицинских учреждений сообщают, что эпидемиологическая обстановка в районах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, стабильная. Также они добавляют, что, если в вашем населенном пункте не работает аптека, то жизненно важными препаратами, например, инсулином, вас смогут обеспечить в любом медпункте.
Паводок в Иркутской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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