2019-06-30T10:55:35+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: за медицинской помощью обратилось более 600 пострадавших

Также среди жертв наводнения в Иркутской области проводится вакцинация от гепатита А
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: за медицинской помощью обратилось более 600 пострадавшихНаводнение в Иркутской области: за медицинской помощью обратилось более 600 пострадавшихФото: Николай ТЕКАЛОВ
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С начала периода наводнений в Иркутской области за медицинской помощью обратился 631 человек. В основном пострадавшие жалуются на переохлаждение, обострение хронических заболеваний и различные травмы. На данный момент медики госпитализировали 36 человек, в том числе 19 детей. Их состояние оценивается как среднее или удовлетворительное. Остальным пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

- Также среди жителей районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, проводится вакцинация от гепатита А, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Также в скором времени нам доставят вакцины от дизентирии Зонне, брюшного тифа, сальмонеллеза и дизентерии.

Сотрудники медицинских учреждений сообщают, что эпидемиологическая обстановка в районах, пострадавших от наводнения в Иркутской области, стабильная. Также они добавляют, что, если в вашем населенном пункте не работает аптека, то жизненно важными препаратами, например, инсулином, вас смогут обеспечить в любом медпункте.

Паводок в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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