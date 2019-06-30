2019-06-30T11:24:30+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: в зонах затопления открыты пункты временного размещения

Сейчас в пунктах временного размещения находятся 1317 пострадавших от наводнения в Иркутской области
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Наводнение в Иркутской области: в зонах затопления открыты пункты временного размещенияНаводнение в Иркутской области: в зонах затопления открыты пункты временного размещенияФото: Николай ТЕКАЛОВ
Изменить размер текста:

На территории Иркутской области действует 42 пункта временного размещения для пострадавших во время наводнения в Иркутской области. Они могут принять 13970 человек. В 15 из них уже проживает 1317 жертв наводнения в Иркутской области.

- В Нижнеудинске пункты временного размещения расположены в школах-интернатах № 26 и № 5, а также в техникуме железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В Тайшетском районе действует 4 пункта временного размещения: в школе № 5, Рождественской средней школе, школе № 10 и в Борисовском сельском доме культуры. В Тулунском районе пострадавших от наводнения в Иркутской области ждут в Владимирской и Бадарской средних школах, дошкольном образовательном учреждении "Радуга" в Перфилово, а также в тулунских школах № 1 и № 25, детских садах "Жемчужинка" и "Светлячок" и в детско-юношеской спортивной школе.

Еще 27 пунктов временного размещения в Тайшетском, Тулунском и Нижнеудинском районах пока пустуют - они готовы принять дополнительно 9042 пострадавших.

Паводок в Иркутской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Наводнение в Иркутской области: за медицинской помощью обратилось более 600 пострадавших (подробности)

Восстановление документов пострадавшим от наводнения в Тулуне: созданы группы для работы с населением (подробности)

Открыта ли дорога в Тулуне: 30 июня трасса еще залита водой (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Наводнение в Тулуне: в городе отключено электричество и водопровод, перекрыта "федералка"
Эпидситуация в пострадавших от наводнения районах Иркутской области: вирусологи отправятся в территории бедствия
Наводнение в Иркутской области: возможно, погибло около 650 домашних животных и уничтожены тысячи гектаров посевных площадей
Помощь пострадавшим от паводка в Тайшетском районе: открыт счет
Наводнение в Иркутской области: 17 тысяч жителей региона остались без электричества
Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия уменьшился на 23 сантиметра
Более 30 тонн гуманитарной помощи собрано в Иркутске для пострадавших от наводнения
Когда откроют дорогу Братск-Иркутск: федеральная трасса в Тулунском районе пока закрыта
Наводнение в Иркутской области: за медицинской помощью обратилось более 600 пострадавших
Восстановление документов пострадавшим от наводнения в Тулуне: созданы группы для работы с населением
Открыта ли дорога в Тулуне: 30 июня трасса еще залита водой
Гуманитарная помощь для пострадавших от паводка в Тулуне: четыре тонны груза доставлено в город
Наводнение в Иркутской области: с 29 июня в Тулуне введен запрет на продажу алкоголя
Ситуация с наводнением в Тулуне: вода отступает, дорожники начали расчищать улицы
Сергей Сокол: недопустимо, чтобы хлеб стоил 140 рублей за булку
Наводнение в Иркутской области: синоптики вновь прогнозируют повышение уровня воды в реках
Наводнение в Иркутской области: подтоплены 28 населенных пунктов
Паводки в Иркутской области: в Тулуне развернут мобильный хлебзавод
Наводнение в Иркутской области: ночью 30 июня подтопило 84 дома в Тайшетском районе