Наводнение в Иркутской области: в зонах затопления открыты пункты временного размещения

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-30T11:24:30+03:00

Сейчас в пунктах временного размещения находятся 1317 пострадавших от наводнения в Иркутской области

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На территории Иркутской области действует 42 пункта временного размещения для пострадавших во время наводнения в Иркутской области. Они могут принять 13970 человек. В 15 из них уже проживает 1317 жертв наводнения в Иркутской области.

- В Нижнеудинске пункты временного размещения расположены в школах-интернатах № 26 и № 5, а также в техникуме железнодорожного транспорта, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В Тайшетском районе действует 4 пункта временного размещения: в школе № 5, Рождественской средней школе, школе № 10 и в Борисовском сельском доме культуры. В Тулунском районе пострадавших от наводнения в Иркутской области ждут в Владимирской и Бадарской средних школах, дошкольном образовательном учреждении "Радуга" в Перфилово, а также в тулунских школах № 1 и № 25, детских садах "Жемчужинка" и "Светлячок" и в детско-юношеской спортивной школе.

Еще 27 пунктов временного размещения в Тайшетском, Тулунском и Нижнеудинском районах пока пустуют - они готовы принять дополнительно 9042 пострадавших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717486" frameborder="0"></iframe> Паводок в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU