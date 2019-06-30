2019-06-30T11:49:57+03:00
Происшествия

Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия уменьшился на 23 сантиметра

Сейчас высота подъема воды в зоне наводнения в Тулуне составляет 1234 сантиметра
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия уменьшился на 23 сантиметраНаводнение в Тулуне: уровень воды в реке Ия уменьшился на 23 сантиметраФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В течение дня 30 июня уровень воды в реке Ия в Тулуне снизился на 23 сантиметра. Таковы последние новости по наводнению в Тулуне. Сейчас там по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, участок федеральной трассы недалеко от города по-прежнему перекрыт.

- Сейчас уровень воды в реке Ия достигает отметки в 1234 сантиметра, - сообщили в пресс-службе администрации Тулуна. - Это по-прежнему значительно превышает критическую отметку.

На данный момент в Тулунском районе действуют 8 пунктов временного размещения. В зоне наводнения в Тулуне работают сотрудники МЧС и медики. В город уже доставлено четыре тонны гуманитарной помощи, в том числе две тонны воды и две тонны продуктов от крупных сельскохозяйственных предприятий региона. Волонтеры и кинологи вывезли из зоны затопления 60 домашних животных, которых хозяева бросили, спасаясь от наводнения. Также с 29 июня в Тулуне действует запрет на продажу алкоголя, Который продлится вплоть до завершения режима чрезвычайной ситуации.

Паводок в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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