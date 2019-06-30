СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-30T12:09:35+03:00

Наводнение в Иркутской области: 17 тысяч жителей региона остались без электричества Фото: Николай ТЕКАЛОВ

Министерство энергетики Российской федерации взяло на свой контроль ликвидацию последствий наводнения в Иркутской области

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Из-за наводнения в Иркутской области около 17 тысяч человек остались без электричества. Это связано с тем, что 149 подстанций было отключено из-за подъема воды, еще 13 линий электропередач оказались повреждены.

- Поскольку в ближайшие сутки ожидается снижение уровня воды в реках региона, сотрудники коммунальных служб смогут начать работы по восстановлению энергоснабжения затопленных городов и поселков, - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Российской Федерации.

Восстанавливать линии электропередач и подстанции будут 40 специалистов с 11 единицами спецтехники. Ситуацию с восстановлением электроснабжения держит на контроле Министерство энергетики Российской федерации и Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717486" frameborder="0"></iframe> Паводок в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU