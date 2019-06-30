2019-06-30T12:46:39+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: возможно, погибло около 650 домашних животных и уничтожены тысячи гектаров посевных площадей

Более точные данные об ущербе сельскому хозяйству региона из-за наводнения в Иркутской области будут известны после спада воды
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: погибло несколько сотен домашних животных и уничтожены тысячи гектаров посевных площадейНаводнение в Иркутской области: погибло несколько сотен домашних животных и уничтожены тысячи гектаров посевных площадейФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Представители Министерства сельского хозяйства продолжают подсчитывать убытки, которые принесло региону наводнение в Иркутской области. В зону затопления попали 43 фермерских хозяйства Тайшетского, Нижнеудинского, Тулунского, Чунского и Зиминского районов.

- На территории Иркутской области уничтожены посевы 3655 гектаров зерновых культур, 25 гектаров картофельных полей и 272 гектара сенокосов, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Также пострадали запасы зерна в размере 767 тонн, которые хранились в сараях, и порядка 120 рулонов сена.

Из-за наводнения в Иркутской области погибло большое количество домашних животных. Специалисты полагают, что в пострадавших районах утонули 540 коров, 52 лошади и 56 свиней. Более точные цифры будут известны только после того, как спадет вода в зоне затопления. По предварительным данным, ущерб сельскому хозяйству региона составил 300 миллионов рублей.

Паводок в Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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