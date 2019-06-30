2019-06-30T13:17:33+03:00
Происшествия

Наводнение в Тулуне: в городе отключено электричество и водопровод, перекрыта "федералка"

Вода после наводнения в Тулуне будет убывать не менее двух дней
Любовь АРБАТСКАЯ
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Наводнение в Тулуне: в городе отключено электричество и водопровод, перекрыта "федералка"Наводнение в Тулуне: в городе отключено электричество и водопровод, перекрыта "федералка"Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Наводнение в Тулуне еще не заканчивается. Вода в реке Ия медленно, но верно убывает. На вечер 30 июня уровень воды в реке снизился более чем на метр - до 1234 сантиметров. Синоптики прогнозируют, что вода будет падать в течение двух дней.

Тем не менее, в городе пока самая сложная обстановка по паводкам в Иркутской области: отключено электричество и водопровод, перекрыта федеральная трасса.

- В городе действует два консультационных пункта по обеим сторонам реки, где можно получить информацию, как восстановить документы и получить денежные компенсации, - комментирует ситуацию с наводнением в Тулуне начальник ГУ МЧС России по Иркутской области генерал-майор внутренней службы Валентин Нелюбов. - Работают сотрудники МЧС, полиции, соцслужбы, министерства соцразвития, опеки и попечительства Иркутской области.

Подтопленную часть Тулуна патрулируют спасатели. Тем, кто отказался от эвакуации, привозят продукты и воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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