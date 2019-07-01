2019-07-01T07:19:12+03:00
Происшествия

Последствия наводнения в Иркутской области: жители пострадавших регионов смогут не платить за электроэнергию в течение нескольких месяцев

Это делается для того, чтобы люди смогли обогреть свои дома и тем самым уменьшить последствия наводнения в Иркутской области
Анна ПОПОВА
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Последствия наводнения в Иркутской области: жители пострадавших регионов смогут не платить за электроэнергию в течение нескольких месяцевПоследствия наводнения в Иркутской области: жители пострадавших регионов смогут не платить за электроэнергию в течение нескольких месяцевФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Одной из приоритетных задач в ликвидации последствий наводнения в Иркутской области является восстановление электросетей в пострадавших районах. Сейчас огромное количество жителей городов и поселков, ставших жертвой водной стихии, по-прежнему остаются без электричества. Пока свет не вернулся в дома этих людей, в Законодательном собрании готовят проект о введении льгот на электроэнергию для жителей пострадавших районов.

- Сейчас жители пострадавших районов начнут прогревать свои дома и квартиры, чтобы просушить их и уменьшить последствия наводнения, - сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Иркутской области. - Для того, чтобы как следует обогреть помещение, потребуется большой расход электроэнергии, но у жертв наводнения просто нет денег на то, чтобы заплатить за нее. Поэтому введение льгот просто необходимо.

Если проект будет принят, то жители регионов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, смогут не платить за электроэнергию в течение всего третьего квартала 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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