2019-07-01T09:44:38+03:00
Происшествия

Движение на трассе «Сибирь» восстановлено для машин спецслужб, гуманитарной помощи и местных жителей

Движение на трассе «Сибирь» восстановлено для машин спецслужб, гуманитарной помощи и местных жителей, дорога "Иркутск"-"Красноярск" по-прежнему закрыта
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Наводнение в Иркутской области: движение на федеральной трассе «Сибирь» частично восстановлено. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".Наводнение в Иркутской области: движение на федеральной трассе «Сибирь» частично восстановлено. Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Изменить размер текста:

В Тулуне продолжаются аварийно-восстановительные работы по устранению последствий наводнения. Дорожные рабочие засыпали скальным грунтом 70-метровый размыв у моста через реку Азейка на 1496 км федеральной трассы «Сибирь». Там уже открыт проезд для дорожной техники, которая должна расчистить город от остатков жилых домов и другого мусора. Однако движение на участке 1490 км – 1493 все еще невозможно, он по-прежнему затоплен более чем на два метра. Дорога "Иркутск-Красноярск" еще закрыта.

-По одной полосе от кольцевой развязки на федеральной трассе «Сибирь» на 1497 км до центра Тулуна на 1493 км открыто реверсивное движение для автомобилей спецслужб, гуманитарной помощи и легковых машин местных жителей, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье». – Также пассажирские автобусы могут проехать к вокзалу, сквозной проезд через Тулун еще закрыт.

Дорожники отмечают, что движение на участке 1490-1496 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» между Иркутском и Красноярском, откроют только после того, как обследуют состояние главного тулунского моста. Но для этого необходимо, чтобы ушла вода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Наводнение в Иркутской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Помогите, мы в беде»: спасатели помогли туристам, застрявшим в водной ловушке в Иркутской области
На выходных в Иркутской области потушили четыре лесных пожара
Житель Тайшета получил трое суток ареста за то, что не оплатил штраф в ГИБДД
Жителям Иркутской области, пострадавшим от наводнения, начали выплачивать пенсии и пособия
Многокилометровая пробка парализовала движение автомобилей на участке между Мегетом и Иркутском
Паводки в Иркутской области: открыт счет для помощи пострадавшим от наводенения жителям Тайшета
Последствия паводков в Иркутской области: более 24 тысяч человек, получат единовременные выплаты
Захотели прокатиться с ветерком: неизвестные угнали машину иркутянина и попали на ней в ДТП
Лесные пожары в Иркутской области: горит более 5 тысяч гектаров тайги
Результаты ОГЭ в Иркутской области: в конфликтную комиссию обратилось более 100 школьников, решивших оспорить результаты экзаменов
Последствия наводнения в Иркутской области: более 6 тысяч человек остаются без электричества
Продавал наркотики у своего дома: в Иркутске с поличным поймали драгдилера
Последствия наводнения в Иркутской области: жители пострадавших регионов смогут не платить за электроэнергию в течение нескольких месяцев
Последствия наводнения в Иркутской области: восстановлено электроснабжение 19 населенных пунктов
Наводнение в Иркутской области: в Тулуне начались аварийно-восстановительные работы
Три пункта сбора гуманитарной помощи открыты в пострадавшем от наводнения Тулуне
Обращение президента Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексея Соболя к бизнес-сообществу Приангарья с призывом помочь пострадавшим от наводнения
Команда спортсменов Уриковского муниципального образования успешно вы ступила на 39-тых сельских летних спортивных играх
Наводнение в Тулуне: горожанам раздадут бесплатный хлеб
День болельщика: иркутяне могут встретиться с хоккеистами «Байкал-Энергии»
Наводнение в Иркутской области: районы, из которых ушла вода, начали восстанавливать
Каждый помогает как может: иркутская зоогалерея приняла кошек из затопленных районов
Наводнение в Иркутской области: мобильный хлебозавод доставили в Нижнеудинский район
Наводнение в Иркутской области: на 66 см спал уровень воды на в реке Ия за ночь 1 июля