Движение на трассе «Сибирь» восстановлено для машин спецслужб, гуманитарной помощи и местных жителей

СЕГОДНЯ 08:04 2019-07-01T09:44:38+03:00

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В Тулуне продолжаются аварийно-восстановительные работы по устранению последствий наводнения. Дорожные рабочие засыпали скальным грунтом 70-метровый размыв у моста через реку Азейка на 1496 км федеральной трассы «Сибирь». Там уже открыт проезд для дорожной техники, которая должна расчистить город от остатков жилых домов и другого мусора. Однако движение на участке 1490 км – 1493 все еще невозможно, он по-прежнему затоплен более чем на два метра. Дорога "Иркутск-Красноярск" еще закрыта.

-По одной полосе от кольцевой развязки на федеральной трассе «Сибирь» на 1497 км до центра Тулуна на 1493 км открыто реверсивное движение для автомобилей спецслужб, гуманитарной помощи и легковых машин местных жителей, - сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье». – Также пассажирские автобусы могут проехать к вокзалу, сквозной проезд через Тулун еще закрыт.

Дорожники отмечают, что движение на участке 1490-1496 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» между Иркутском и Красноярском, откроют только после того, как обследуют состояние главного тулунского моста. Но для этого необходимо, чтобы ушла вода.

ИСТОЧНИК KP.RU