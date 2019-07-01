2019-07-01T12:00:41+03:00
Происшествия

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области: пострадавшим помогают волонтеры и ученики кадетских школ

В состоянии готовности находятся еще более 500 добровольцев, которые готовы работать с последствиями наводнения в Иркутской области
Анна ПОПОВА
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Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области: пострадавшим помогают волонтеры и ученики кадетских школЛиквидация последствий наводнения в Иркутской области: пострадавшим помогают волонтеры и ученики кадетских школФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Сотрудники спасательных служб продолжают заниматься ликвидацией последствий наводнения в иркутской области. Также к ним присоединился и отряд волонтеров, в составе которого состоят 100 неравнодушных жителей региона, которые хотят помочь местному населению.

-Добровольцы оказывают пострадавшим информационную помощь, измеряют уровень воды в реках и укрепляют береговые полосы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Также в зоне ликвидации последствий наводнения в Иркутской области работают ученики из Иркутских кадетских школ, которые занимаются сортировкой гуманитарной помощи и выдают ее пострадавшим. В Иркутске уже сформированы добровольческие спасательные отряды, которые в любой момент готовы отправиться в любой из затопленных районов и начать восстановительные работы. В их составе более 500 волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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