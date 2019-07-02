Последствия наводнения в Иркутской области: очисткой затопленных территорий займутся войска химзащиты

СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-02T08:01:16+03:00

Военнослужащие будут очищать территорию и контролировать биологическую обстановку в местах ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

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Устранение последствий наводнения в Иркутской области продолжается. В регион уже прибыла группа войск химзащиты из Московской области. Все военнослужащие имеют большой опыт в ликвидации биологического заражения. Также в Иркутскую область бортом транспортной авиации отправили специальное оборудование для анализа и мониторинга биологической обстановки.

- Военные из войск химзащиты будут заниматься дезинфекцией территории, санитарной обработкой приусадебных участков, откачкой воды из подъездов и подвалов жилых домов и предупреждением распространения инфекций из-за падежа скота, - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В Иркутскую область из центрального военного округа также отправили несколько военных автоцистерн, которые будут подвозить питьевую воду жителям подтопленных территорий. Их отправили самолетами ИЛ-76 в Братск, и после прибытия в аэропорт военнослужащие вместе с автоцистернами сразу отправятся в зону бедствия.

Ранее в Иркутскую область уже прибыл командующий войсками Центрального военного округа, генерал-полковник Александр Лапин, который координирует действия военных подразделений в зоне затопления. Всего в пострадавшие районы уже отправилось более тысячи военных, 300 единиц боевой техники, один самолет, два вертолета и два расчета беспилотников. С помощью техники ведется мониторинг биологической ситуации в пострадавших районах и разведка. А военнослужащие расчищают улицы от обломков домов, разрушенных в результате наводнения, оказывают медицинскую помощь жителям подтопленных городов и поселков и эвакуируют их в случае необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU