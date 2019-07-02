Полуторагодовалая девочка выпала из окна второго этажа в Братске

СЕГОДНЯ 08:19 2019-07-02T08:19:05+03:00

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Открытые окна в жаркий летний день могут создать серьезную опасность для ваших детей. Так 1 июля в Братске из окна второго этажа выпала полуторагодовалая девочка. Она залезла на подоконник, пока мама находилась на кухне. Ребенок оперся руками о москитную сетку и выпал из окна вместе с ней. Мать узнала о случившемся только тогда, когда услышала шум на улице.

- Девочку госпитализировали в ближайшую больницу, у нее обнаружили травмы головы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Это уже одиннадцатый случай выпадения детей из окон в этом году. причем, полицейские отмечают, что в большинстве случаев малыши воспитывались в благополучных семьях. Они призывают родителей следить за своими детьми и не оставлять их одних в комнате, если там открыты окна.

ИСТОЧНИК KP.RU