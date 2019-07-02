2019-07-02T09:04:04+03:00
Происшествия

Наводнение в Иркутской области: в разлившихся реках продолжается снижение уровня воды

Наибольший спад после наводнения в Иркутской области наблюдается у рек Ия, Ока и Бирюса
Анна ПОПОВА
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Наводнение в Иркутской области: в разлившихся реках продолжается снижение уровня водыНаводнение в Иркутской области: в разлившихся реках продолжается снижение уровня водыФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В течение периода наводнения в Иркутской области специалисты регулярно измеряют уровни воды в разлившихся реках. На сегодняшний день в большинстве из них вода начала спадать. Например, на реках Бирюса, Ока и Ия уровень воды упрал в среднем на 60-180 сантиметров, на реке Уде - на 185 сантиметров, на остальных реках области - на 10-25 сантиметров.

- С 3 по 4 июля уровень воды в разлившихся водоемах снизится еще больше, - сообщили в пресс-службе Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На реке Ия уровень воды снизится на 85-180 сантиметров, на Бирюсе - на 40-70 сантиметров, на остальных реках - на 20-25 сантиметров.

при этом МЧС предупреждает, что 3 июля в некоторых районах Иркутской области пройдут сильные дожди, также ожидаются грозы и усиление ветра. Сотрудники службы спасения призывают жителей региона принять все меры предосторожности и, если появится вероятность повышения уровня воды, эвакуироваться самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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