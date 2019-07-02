СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-02T12:37:35+03:00

Последствия наводнения в Тулуне: угрозы утечки нефтепродуктов с автозаправочных станций нет Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели на всякий случай загородят заправки, чтобы разлив бензина не стал еще одним последствием наводнения в Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Сотрудники службы спасения обследовали все автозаправочные станции в Тулуне, в том числе и те, которые пострадали в результате наводнения в Иркутской области. Они проверяли, нет ли на них утечки нефтепродуктов, которая могла возникнуть из-за повреждения станций.

- После обследования выяснилось, что ни на одной из автозаправочных станций тулуна нет утечки нефтепродуктов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Чтобы избежать возможного разлива бензина в будущем, сотрудники аварийно-спасательной службы отправили в Тулун боновые заграждения, которые установят в непосредственной близости от заправок.

ИСТОЧНИК KP.RU