Последствия наводнения в Тулуне: угрозы утечки нефтепродуктов с автозаправочных станций нет
Сотрудники службы спасения обследовали все автозаправочные станции в Тулуне, в том числе и те, которые пострадали в результате наводнения в Иркутской области. Они проверяли, нет ли на них утечки нефтепродуктов, которая могла возникнуть из-за повреждения станций.
- После обследования выяснилось, что ни на одной из автозаправочных станций тулуна нет утечки нефтепродуктов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Чтобы избежать возможного разлива бензина в будущем, сотрудники аварийно-спасательной службы отправили в Тулун боновые заграждения, которые установят в непосредственной близости от заправок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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