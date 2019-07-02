2019-07-02T12:37:35+03:00
Происшествия

Последствия наводнения в Тулуне: угрозы утечки нефтепродуктов с автозаправочных станций нет

Спасатели на всякий случай загородят заправки, чтобы разлив бензина не стал еще одним последствием наводнения в Иркутской области
Анна ПОПОВА
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Последствия наводнения в Тулуне: угрозы утечки нефтепродуктов с автозаправочных станций нетПоследствия наводнения в Тулуне: угрозы утечки нефтепродуктов с автозаправочных станций нетФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Сотрудники службы спасения обследовали все автозаправочные станции в Тулуне, в том числе и те, которые пострадали в результате наводнения в Иркутской области. Они проверяли, нет ли на них утечки нефтепродуктов, которая могла возникнуть из-за повреждения станций.

- После обследования выяснилось, что ни на одной из автозаправочных станций тулуна нет утечки нефтепродуктов, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Чтобы избежать возможного разлива бензина в будущем, сотрудники аварийно-спасательной службы отправили в Тулун боновые заграждения, которые установят в непосредственной близости от заправок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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