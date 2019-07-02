СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-02T13:09:51+03:00

Наводнение в Тулуне: для удобства жителей затопленных районов за городом появится новая остановка для пассажирских поездов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Она будет располагаться на станции Азей, которая находится в 17 километрах от зоны наводнения в Тулуне

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В связи с потопом в Тулуне, ВСЖД временно открыла дополнительную остановку на станции Азей. Этот населенный пункт находится в 17 километрах от районного центра, в нем будут останавливаться пассажирские поезда № 71/72 и № 87/88. Информация об этом появилась на сайте ИА "Байкал Инфо".

- С установкой дополнительной остановки жителям Тулуна, которые пострадали от наводнения в Иркутской области, станет проще добираться до своих домов, - сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Время остановки пассажирских поездов на станции Азей составит одну минуту. Соответственно, на следующие остановочные пункты он будет прибывать с опозданием примерно на пять минут. Просим вас внимательно следить за расписанием поездов, чтобы доехать в место назначения без проблем.

ИСТОЧНИК KP.RU