2019-07-02T15:13:25+03:00
Происшествия

Пенсионерка отдала 1,3 миллиона рублей аферистам, которые обещали компенсацию за лекарства

Всего за сутки на уловки мошенников попались семь человек
Любовь АРБАТСКАЯ
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Пенсионерка отдала 1,3 миллиона рублей аферистам, которые обещали компенсацию за лекарстваПенсионерка отдала 1,3 миллиона рублей аферистам, которые обещали компенсацию за лекарстваФото: Мария ЛЕНЦ
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Сколько ни предупреждают полицейские о мошеннических схемах, а сибиряки все равно попадаются на эти уловки. Буквально за сутки в Иркутской области семь человек отдали деньги аферистам. Сильнее всех пострадала пенсионерка из Иркутска.

"Здравствуйте, я сотрудник правоохранительного ведомства! Вам положена компенсация за некачественное лекарство, купленное ранее. Но сначала необходимо оплатить услуги адвоката и курьера", - удивил пожилую женщину телефонный аферист.

"А что - деньги не лишние!" - подумала бабушка и согласилась на все условия. Зашла в специальный онлайн-сервис, перевела 1,3 миллиона рублей на указанный счет. Но в ответ - тишина. Мошенник больше не перезванивал, сам тоже не отвечал. Денег пенсионерке, конечно, никто не перевел. Она пошла в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, правоохранители проводят проверку. И вновь предупреждают: расскажите пожилым родственникам об уловках мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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