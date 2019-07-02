Пенсионерка отдала 1,3 миллиона рублей аферистам, которые обещали компенсацию за лекарства
Сколько ни предупреждают полицейские о мошеннических схемах, а сибиряки все равно попадаются на эти уловки. Буквально за сутки в Иркутской области семь человек отдали деньги аферистам. Сильнее всех пострадала пенсионерка из Иркутска.
"Здравствуйте, я сотрудник правоохранительного ведомства! Вам положена компенсация за некачественное лекарство, купленное ранее. Но сначала необходимо оплатить услуги адвоката и курьера", - удивил пожилую женщину телефонный аферист.
"А что - деньги не лишние!" - подумала бабушка и согласилась на все условия. Зашла в специальный онлайн-сервис, перевела 1,3 миллиона рублей на указанный счет. Но в ответ - тишина. Мошенник больше не перезванивал, сам тоже не отвечал. Денег пенсионерке, конечно, никто не перевел. Она пошла в полицию.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, правоохранители проводят проверку. И вновь предупреждают: расскажите пожилым родственникам об уловках мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU