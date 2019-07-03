2019-07-03T07:56:03+03:00
Здоровье

В Тулун и Нижнеудинск прибыл мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства России

В ближайшее время госпиталь ФМБА начнет прием пациентов Тулуна и Нижнеудинска
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Тулун и Нижнеудинск прибыл мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства России.В Тулун и Нижнеудинск прибыл мобильный госпиталь Федерального медико-биологического агентства России.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Подразделения мобильного госпиталя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) уже разворачиваются. Тулун и Нижнеудинск стали центром наводнения в Иркутской области. Медицинскую помощь пострадавшим оказывают и местные врачи, и прибывшие из Москвы специалисты.

- В Тулуне работает терапевтическая служба, ею проводится большой объем работы по вакцинации, осмотру населения перед прививками. Наши врачи работают рядом со специалистами госпиталя, - говорит заместитель министра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. - В Нижнеудинске, где был затоплен основной корпус больницы, в котором были родильное, хирургическое отделения и реанимация, сейчас расположено подразделение госпиталя, которое будет обеспечивать хирургическую и реанимационную помощь. Будут задействованы и наши специалисты и оборудование.

Медики из Москвы начинают прием пациентов. Мобильный госпиталь укомплектован 8 машинами: операционной, двумя перевязочными, штабом-диспетчерской, автобусами для доставки врачей в населенные пункты и необходимыми лекарствами.

Возглавил медицинский десант в Тулуне и Нижнеудинске сам глава ФМБА России Владимир Уйба. В составе отряда 41 врач, в их числе врачи хирурги, терапевты, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, врачи скорой медицинской помощи, медицинские сестры, фельдшеры и водители. Доктора были направлены в зону наводнения в Иркутской области по решению правительственной комиссии по предупреждению ЧС по распоряжению министра здравоохранения РФ Вероники. Скворцовой. Работать в зоне бедствия специалисты будут столько, сколько понадобится,

ИСТОЧНИК KP.RU

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