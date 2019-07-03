Солнечное затмение 2 июля: команда иркутских астрономов подняла в Чили флаг России

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-03T08:46:29+03:00

Изменить размер текста: A A

2 июля экспедиция иркутских астрономов оборудовала наблюдательный пункт на холме в районе Сан-Исидор в Чили. Группа ученых из Сибири приехала сюда специально ради того, чтобы увидеть полное солнечное затмение 2 июля. И не просто увидеть, а провести профессиональные наблюдения, сделать фото и видео.

- Заблаговременно наблюдательная площадка была огорожена, и это оказалось правильно: все окрестные вершины оказались заполнены наблюдателями – местными жителями с детьми и собаками, туристами, - рассказывает на своей страничке в Фейсбуке астроном Сергей Язев.

На площадке были подняты флаг России и флаг экспедиции. Астрономы отмечают, что " все отнеслись к флагам с уважением – никто, кроме собак, на территорию площадки, не претендовал, множество людей разместились за нашим периметром".

Вряд ли кто из иркутян сходу сообразит, где проводились наблюдения. И все же уточняем. Экспедиция, в состав которой входили, кроме самого Сергея Язева, Анатолий Арсентьев и кандидат физ.-мат. наук Михаил Гаврилов провела успешные наблюдения того, как проходило полное солнечное затмение 2 июля, расположившись в долине реки Элька

Довольно быстро среди наблюдателей разнеслась весть, что в эти места для наблюдений полного солнечного затмения 2 июля планируют прибыть Билл Гейтс и Марк Цукерберг. Были ли они на месте, точно неизвестно. Но небольшие частные самолеты бизнес-класса лихо летали над долиной, окруженной Андами.

Фото солнечного затмения 2 июля. Фото: экспедиция иркутских астрономов.

- Погода была великолепной, с самого утра ни облачка, - продолжает Сергей Язев. - Съемки проводились на семь камер. Одна из наших камер выполнила съемки солнечного затмения 2 июля в формате 360 градусов для Большого иркутского планетария. Все получилось. Мы провели успешные фото- и видеосъемки затмения.

Дальнейшее в сообщении "непереводимо" на обычный русский язык и понятно только специалистам. Скажем только, что подробную обработку данных, полученных экспедицией иркутских астрономов, они выполнят по возвращении.

Кстати, наблюдения полного солнечного затмения 2 июля вел еще один отряд экспедиции из Иркутска. Астрономы Даниил Мячин и Виктор Рябенко следили за светилом близ чилийского городка Ла Игера. Им тоже удалось получить снимки солнечной короны.

Солнечное затмение 2 июля наблюдали в Чили.

ИСТОЧНИК KP.RU