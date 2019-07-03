2019-07-03T10:32:21+03:00
Происшествия

Наводнение в Тайшете: уровень реки Уда повышается у деревень Полинчет и Кондратьево

Уровень реки Уда в районе наводнения в Тайшете угрожает деревням, на место вылетел вертолет
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Наводнение в Тайшете: уровень реки Уда повышается у деревень Полинчет и Кондратьево.Наводнение в Тайшете: уровень реки Уда повышается у деревень Полинчет и Кондратьево.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Вертолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел в зону бедствия. Наводнение в Тайшете продолжается, река Уда подступает к деревням Полинчет и Кондратьево.

- На данный момент в поселке Полинчет подтоплено 7 домов, в которых проживает 11 человек. В селе Кондратьево пострадало 6 домов, в которых проживают 25 человек, - сообщает ГУ МЧС Иркутской области.

Жители затопленных домов сейчас находятся у родственников, дома которых не пострадали. Погибших и получивших травмы при наступлении воды на села.

А В ЭТО ВРЕМЯ

3 июля уровень реки Витим повысился на 10 – 30 сантиметров. Сейчас он составляет 214 сантиметров. В ближайшие сутки вырастет максимум 235 сантиметров. Но это намного ниже критического уровня 1170 сантиметров.

Понижение уровня воды наблюдается на реках Ия, Бирюса до 150 – 160 сантиметров, на остальных реках области – на 10 – 45. На Ие в районе Тулуна - 786 сантиметров при критических отметках 700 сантиметров.

4-5 июля ожидается колебание уровней воды на реках Белая, Китой, Уда, Витим, Лена в районе Киренска в пределах 10 – 35 сантиметров. На остальных реках области уровень воды в реках продолжит снижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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