СЕГОДНЯ 03:56 2019-07-04T03:56:25+03:00

Наводнение в Иркутской области: сибирякам, оставшимся без домов, предложат несколько вариантов по приобретению новых Фото: Николай ТЕКАЛОВ

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Дома нескольких тысяч человек оказались под водой в результате летних паводков в Иркутской области. В Москве, после совещания с членами Правительства Российской Федерации, которое провел Президент страны Владимир Путин, губернатор Приангарья Сергей Левченко рассказал о том, какими способами будет предоставляться людям новое жилье.

Пострадавшим предложат несколько вариантов на выбор: сертификат на покупку, приобретение жилплощади на вторичном рынке, покупка новых домов, предоставление земельных участков с выделением средств на строительство.

- Мы будем предоставлять временное жилье, чтобы люди могли этот период переждать, - сообщил пресс-службе Правительства Иркутской области глава региона.

Сергей Левченко также отметил, что подобный опыт у властей уже есть после пожара в 2017 году в деревне Бубновка.

ИСТОЧНИК KP.RU