Одну из турбаз на Байкале закрыли по решению прокуратуры

СЕГОДНЯ 06:27 2019-07-04T06:27:32+03:00

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Во время проверки турбаз на Байкале Прокуратура Иркутской области обнаружила серьезные нарушения в работе одной из них. Специалисты сразу же сняли пробы почвы с ее территории и установили, что почва на турбазе загрязнена сливами от нефтепродуктов.

- Размер вреда, причиненного почве, как охраняемому объекту, составил 189 тыс. рублей - сообщает "Усолье Инфо" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области. - Кроме этого, турбаза понесет ответственность и за то, что земля использовалась не по назначению, ведь она предназначена для сельского хозяйства.

Директор базы, не согласившись с решением районного суда, подал апелляцию в Иркутский областной суд, но его апелляцию не удовлетворила судебная коллегия. Решение остается без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU