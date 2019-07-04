СЕГОДНЯ 09:02 2019-07-04T09:02:28+03:00

В Тайшете осудили банду, которая занималась угоном автомобилей и снегоболотоходов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Тайшетский городской суд вынес приговор членам банды угонщиков, которые воровали автомобили марки УАЗ и снегоболотоходы. Сообщение об этом появилось на сайте ИА "Байкал24".

- Банда угонщиков действовала на территории Тайшета и Бирюсинска с апреля 2015 года по февраль 2017 года, - сообщили в пресс-службе тайшетского городского суда.

Все автомобили и снегоболотоходы преступники продавали в Чунском и Тайшетском районах и присваивали деньги себе. Спустя два года полицейским удалось выследить и задержать угонщиков. Каждого члена банды приговорили к разным срокам тюремного заключения - от трех до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU