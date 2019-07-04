В Тайшете осудили банду, которая занималась угоном автомобилей и снегоболотоходов
они продавали угнанные транспортные средства в близлежащих поселках
В Тайшете осудили банду, которая занималась угоном автомобилей и снегоболотоходовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Тайшетский городской суд вынес приговор членам банды угонщиков, которые воровали автомобили марки УАЗ и снегоболотоходы. Сообщение об этом появилось на сайте ИА "Байкал24".
- Банда угонщиков действовала на территории Тайшета и Бирюсинска с апреля 2015 года по февраль 2017 года, - сообщили в пресс-службе тайшетского городского суда.
Все автомобили и снегоболотоходы преступники продавали в Чунском и Тайшетском районах и присваивали деньги себе. Спустя два года полицейским удалось выследить и задержать угонщиков. Каждого члена банды приговорили к разным срокам тюремного заключения - от трех до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU