2019-07-04T10:00:00+03:00
Происшествия

Последствия наводнения в Иркутской области: открыта горячая линия для клиентов банков, пострадавших во время потопа

Им не будут начислять штрафы за просроченные выплаты по кредитам
Анна ПОПОВА
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Последствия наводнения в Иркутской области: открыта горячая линия для клиентов банков, пострадавших во время потопаПоследствия наводнения в Иркутской области: открыта горячая линия для клиентов банков, пострадавших во время потопаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жители Иркутской области, которые пострадали во время наводнения, смогут решить проблемы с просроченными кредитами. Специально для них начала действовать горячая линия по вопросам регулирования задолженности для клиентов, пострадавших от паводков. Сообщение об этом появилось на сайте ИА "Байкал Инфо".

- Если клиент банка позвонит на горячую линию и составит специальное заявление, то его освободят от штрафов за просроченные выплаты по кредитам, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Номер телефона горячей линии для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения: 88002000198. Специалисты будут принимать звонки ежедневно, с 9:00 до 01:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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