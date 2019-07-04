СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-04T10:00:00+03:00

Последствия наводнения в Иркутской области: открыта горячая линия для клиентов банков, пострадавших во время потопа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Им не будут начислять штрафы за просроченные выплаты по кредитам

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Жители Иркутской области, которые пострадали во время наводнения, смогут решить проблемы с просроченными кредитами. Специально для них начала действовать горячая линия по вопросам регулирования задолженности для клиентов, пострадавших от паводков. Сообщение об этом появилось на сайте ИА "Байкал Инфо".

- Если клиент банка позвонит на горячую линию и составит специальное заявление, то его освободят от штрафов за просроченные выплаты по кредитам, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Номер телефона горячей линии для жителей Иркутской области, пострадавших от наводнения: 88002000198. Специалисты будут принимать звонки ежедневно, с 9:00 до 01:00.

ИСТОЧНИК KP.RU