СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-04T12:06:16+03:00

В Тайшете мужчина пришел в магазин за хлебом и украл у продавца пять тысяч рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы

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На днях 55-летний житель Тайшета совершил дерзкое ограбление. Он зашел в продуктовый магазин и попросил у продавца булку хлеба. Когда женщина отвернулась, чтобы взять с полки буханку, мужчина толкнул ее и вытащил из кассы всю выручку в размере более 5 тысяч рублей.

- Полицейские, имея фоторобот преступника, быстро нашли его и задержали, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Оказалось, что ранее он уже был судим за подобные преступления.

Теперь к уже имеющимся судимостям у жителя Тайшета появится еще одна. За кражу ему грозит уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU