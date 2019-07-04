2019-07-04T15:37:00+03:00
Происшествия

Угроза подтопления Шелеховского района: эвакуируют шесть детских лагерей

Жителям Шелеховского района предлагают разместиться в пунктах временного размещения
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Угроза подтопления Шелеховского района: эвакуируют шесть детских лагерейУгроза подтопления Шелеховского района: эвакуируют шесть детских лагерей
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Из-за угрозы подтопления, в Шелеховском районе началась эвакуация шести детских оздоровительных лагерей. Местным жителям, дома которых находятся на берегу Иркута, тем временем предлагают переехать в пункты временного размещения. Об этом на своей страничке в соцсети сообщил мэр Шелеховского района Максим Модин.

Напомним, в Шелеховском районе, 4 июля введен режим «Повышенной готовности» из-за повышения уровня воды в Иркуте. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в районе села Баклаши ожидается повышение уровня воды до отметок 430-480 сантиметров. При этом критической отметкой считается уровень в 480 сантиметров.

- В верховьях Иркута уровень воды снова повысился на 45 см и составляет 461 см, - добавил Максим Модин. – У нас пока наоборот фиксируется понижение на 2 см. и на 19.00 составляет 241 см.

Добавим, что на официальной странице администрации Шелеховского района, сообщается, что эвакуируют также жителей одной улицы в селе Баклаши, которая попадает в зону затопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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