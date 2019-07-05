2019-07-05T05:16:07+03:00
Спорт

Шелковый путь-2019: участники прибыли в Иркутск, гонка начнется 6 июля

Начало события в 17.00 [фото]
Мария КНЯЗЕВА
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Шелковый путь-2019: участники прибыли в Иркутск, гонка начнется 6 июляШелковый путь-2019: участники прибыли в Иркутск, гонка начнется 6 июляФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутске завтра, 6 июля, будет дан старт международного ралли «Шелковый путь – 2019» РоссияМонголияКитай. Программа для зрителей начнется в 17.00 на площади графа Сперанского, а в 19.00 иркутянам представят команды-участницы всемирно известной гонки.

Это будет 97 спортивных экипажей, включая 54 внедорожника и 16 грузовиков, 27 мотоциклов и квадроциклов из 36 стран. Им предстоит преодолеть 10 этапов ралли-марафона: два по территории нашей страны, пять – в Монголии и три – в Китае. Завершится гонка в 5000 километров в Китае. Финиш намечен на 16 июля 2019 года.

Участники ралли "Шелковый путь-2019" прибыли в Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Участники ралли "Шелковый путь-2019" прибыли в ИркутскФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным Министерства спорта Иркутской области, большинство участников уже прибыли в столицу Приангарья. И в течение дня 6 июля иркутяне смогут посмотреть на автомобили итальянских, испанских, французских, английских, болгарских ,польских гонщиков, а также на авто из Германии, Монголии, Китая, Мексики, Канады, Венгрии, Колумбии и других стран.

Напомним, что в связи с российским этапом маршрута в Иркутске действует ограничение движения транспорта по центральным улицам города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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