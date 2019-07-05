Ангарчанка отсудила 315 тысяч рублей за падение в трамвае

СЕГОДНЯ 07:43 2019-07-05T11:40:38+03:00

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В феврале прошлого года 33-летняя ангарчанка очень неудачно проехала в трамвае. Выходя на своей остановке, она поскользнулась на обледеневшей ступеньке и упала, несмотря на то, что одной рукой держалась за поручень. Итог - серьезные травмы. Женщина попала в больницу, ей сделали операцию, затем было долгое восстановление.

Она обратилась в компанию, где перевозчик застраховал жизнь и здоровье пассажиров. Но там ей почему-то отказались выплачивать деньги. Сослались на то, что женщина не доказала документально, что травма получена в трамвае.

- Суд решил, что отказ необоснованный, поэтому страховая компания выплатит ей 315 тысяч рублей: это страховое возмещение, компенсация морального вреда, штраф, расходы на представителя, - сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU