2019-07-05T11:12:51+03:00
Общество

Водителям, утратившим водительские удостоверения при наводнении в Иркутской области, выдают новые документы

Пока выдано 20 «прав»
Мария КНЯЗЕВА
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Водителям, утратившим водительские удостоверения при наводнении в Иркутской области, выдают новые документыВодителям, утратившим водительские удостоверения при наводнении в Иркутской области, выдают новые документыФото: Николай ТЕКАЛОВ
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Летние паводки в Иркутской области стали настоящим кошмаром для жителей подтопленных районов. Тысячи человек остались без крыш над головой, без элементарных предметов — одежды, продуктов питания — все это сейчас везут в пострадавшие районы.

Многие люди выбегали из дома в пижамах, в стрессовой ситуации не успевали взять даже документы — паспорта, что уж говорить о водительских удостоверениях. Последние, кстати, начали накануне выдавать в ГИБДД.

- Уже 20 водителей получили водительские удостоверения взамен утраченным при наводнении, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Если вы так же утратили свои документы во время наводнения, позвоните на «горячую телефонную линию» по номеру: ‎8(3952)21-27-99. Там проконсультируют, то нужно сделать, чтобы получить новые. Для удобства регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области переведены на круглосуточный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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