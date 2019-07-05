СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-05T12:16:37+03:00

Последствия наводнения в Иркутской области: 1200 человек получили компенсацию в размере 10 тысяч рублей Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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5 июля материальную помощь для ликвидации последствий наводнения в Иркутской области в размере 10 тысяч рублей получили 1200 человек. Информация об этом появилась на сайте ИА Irkutskmedia. Выплаты получили жители поселка Октябрьский Чунского района. В этом населенном пункте от наводнения пострадали 410 домов, в которых проживали 1454 человека. Всего же в Октябрьском проживают 5424 человека.

- Наводнение в Чунском районе началось 30 июня, а уже 1 июля в зону затопления прибыли спасатели, которые перевезли всех пострадавших в безопасное место, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Сейчас затопленными по-прежнему остаются 87 частных домов и 168 квартир.

Специалисты проводят оценку ущерба, который наводнение причинило жителям поселка. Особенно сильно повредилась сельская школа, которой теперь потребуется капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU