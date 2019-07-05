Дамба на реке Ия в Тулуне выдержала наводнение, вызванное паводком

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-05T12:21:56+03:00

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Обследовала дамбу на реке Ия в Тулуне специально созданная комиссия, в задачи которой входило собрать максимальное количество данных, на основе которых будет сделано заключение о необходимости ее ремонта или реконструкции. В состав комиссии вошли представители министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Енисейского бассейнового водного управления, проектной организации, гидролог из ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Они и сделали заключение, что дамба выдержала удар стихии.

-Во время наводнения ее прорывов не было, сооружение однозначно выдержало, устояло, -цитирует сообщение замминистра природных ресурсов и экологии Натальи Нураевой о предварительных результатах работы комиссии пресс-служба администрации Иркутской области. - Если бы вода разрушила защитную дамбу, последствия были бы еще более значительными. Поток шел с колоссальным напором и скоростью, есть промоины. Затопление Тулуна связано не с тем, что при капитальном ремонте дамбы якобы были допущены нарушения. Расчет был на другие проектные параметры. Этот паводок превысил данные отметки, и волна переходила через гребень дамбы, вода переливалась. Кроме обследования, мы запросили у мэра информацию о содержании и эксплуатации дамбы.

В службе Госстройнадзора Иркутской области уточнили, что дамба была спроектирована из расчетов на максимальные значения паводков, когда-либо зафиксированных в Тулуне. Однако в конце июня этого года этот показатель превысил все расчетные показатели, почему поток воды и переливался через защитное сооружение.

СПРАВКА "КП"

Защитная дамба на реке Ия в Тулуне была построена после нескольких паводков, в результате которых подтапливало город, в 1983 и 1984 годах. Все эти годы она исправно защищала город от природных катаклизмов. Капитальный ремонт дамбы делали два года, с 2007 по 2009 годы. Проект для проведения работ была создана в ООО «Иркутская гидрпартия», было получено одобрение от Главгосэкспертизы России по Красноярскому краю. Заказывала работы администрация Тулуна. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов было израсходовано около 51,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU