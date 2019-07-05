Ликвидация последствий наводнения в Тулуне: расчищают мост через реку Ия

СЕГОДНЯ 13:39 2019-07-05T13:39:20+03:00

На месте работают дорожники, спасатели, волонтеры - идет совместная ликвидация последствий наводнения в Тулуне

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После наводнения в Тулуне разбирают завалы. Так, расчищают мост через реку Ия: убирают обломки домов, застрявшие под конструкцией. Напомним, трасса Р-255 "Сибирь" в Тулуне открыта для проезда в обе стороны.

- Дорожные службы вместе с сотрудниками Аварийно-спасательной службы МЧС, железной дороги и добровольцами расчищают завалы в русле реки и под мостом через реку Ия, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье". - Задействовано 13 единиц спецтехники и 20 рабочих.

Тем временем, мусор убирают и с обочин федеральной трассы. Поврежденный барьер восстанавливают, размытые обочины - засыпают.

В пятницу, 5 июля, начали оценивать ущерб, нанесенный дорогам Иркутской области в связи с паводками. Предстоит капремонт автодорог и искусственных сооружений, попавших в зону подтопления.

Конкретно, пострадал участок трассы Р-255 "Сибирь" с 1490 по 1496 километр, а также местные дороги в Тайшетском, Чунском, Нижнеудинском, Тулунском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU