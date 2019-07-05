Эксперты Росавтодора выехали в пострадавшие от наводнения районы Иркутской области

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-05T15:29:07+03:00

Их задача оценить ущерб для начала работ

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В пострадавшие от разрушительного наводнения районы Иркутской области отправлены эксперты-дорожники. Они должны точно выяснить, какой ущерб нанесен транспортным магистралям региона. На основе их данных будет составлен конкретный план действий по восстановлению трасс.

- Первое совещание Росавтодора по оценке ущерба дорогам Иркутской области после наводнений состоялось в пятницу, 5 июля, в - сообщает ИА "Байкал24" со ссылкой на

пресс-службу ФКУ Упрдор "Прибайкалье". -По итогам был намечен план действий на ближайшие дни.

В ближайшее время, после проведения оценочных работ, дорожники начнут капитальных ремонт участков автодорог и искусственных сооружений, которые попали в зону подтопления.

Напомним, в результате наводнения несколько дней была перекрыта федеральная трасса Р-255 "Сибирь в районе города Тулун. Этот ее участок длиной в 6 км. пострадал, его надо приводить в порядок, как и дороги местного значения в восьми территориях Иркутской области. Больше всего оказалась поврежденной инфраструктура Тайшетского, Чунского, Нижнеудинского и Тулунского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU