2019-07-07T08:38:48+03:00
Происшествия

Следователь выстрелил в знакомого полицейского в Улан-Удэ

Из-за чего случилась пальба, пока неизвестно
Любовь АРБАТСКАЯ
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Следователь выстрелил в знакомого полицейского в Улан-УдэСледователь выстрелил в знакомого полицейского в Улан-УдэФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Улан-Удэ следователи разбираются в истории с перестрелкой, случившейся вечером 4 июля в ресторане. Уже известно, что пострадал полицейский, отдыхавший во внеслужебное время вместе с двумя бывшими одноклассниками.

- Один из них вдруг достал из сумки травматический пистолет и выстрелил в потерпевшего, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия. - После этого мужчина оказал раненому первую помощь и довез его на такси в больницу.

Полицейский получил ранение в живот. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Бурятия, ему уже сделали операцию.

Из-за чего следователь выстрелил в приятеля-полицейского, пока неизвестно. Никаких ссор между ними не было. В причинах случившегося предстоит разобраться сотрудникам СК. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Стрелявший пока отстранен от должности. Мужчина находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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