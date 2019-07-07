Колесо обозрения открыли в Ангарске

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-07T16:49:06+03:00

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Теперь покататься на колесе обозрения теперь можно и в Ангарске - на днях аттракцион торжественно открыли. Удовольствие будет доступно круглый год, так как во всех 18 кабинках, рассчитанных на четверых человек, летом работает кондиционер, а зимой - отопление. Ночью колесо обозрения станет сиять разными красками.

- Аттракцион установлен на историческом месте – в парке имени 10-летия Ангарска, - сообщает пресс-служба Ангарского городского округа. - Именно здесь с 1972 года размещался такой же аттракцион.

Теперь полюбоваться городом и его окрестностями с высоты птичьего полета могут все желающие. Колесо открыто каждый день с 12 до 22 часов.

В дальнейшем парк будет развиваться. Возможно, там появятся и другие аттракционы. Планируется создать зону отдыха, комфортную в любое время года.

ИСТОЧНИК KP.RU