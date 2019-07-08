2019-07-08T07:51:17+03:00
Дом. Семья

"Жукам-носорогам в Сибири - самое то!": гости из Африки прижились в Иркутске

Он составил компанию еще нескольким насекомым, которые уже прижились в приюте
Анна ПОПОВА
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Маленький, но необычный: в иркутской зоогалерее появился жук-носорог. Фото: Людмила ИвушкинаМаленький, но необычный: в иркутской зоогалерее появился жук-носорог. Фото: Людмила Ивушкина
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На днях в иркутской зоогалерее появился новый необычный питомец. Это огромный жук-носорог, который, если верить фотографии в группе зоопарка "Вконтакте", достигает размера трех пальцев взрослого человека. Отросток на его голове, действительно делает его похожим на носорога и существенно отличает его от других жуков. Если бы вы увидели его в реальной жизни, то наверняка бы удивились и, возможно, даже испугались, но в пространстве зоогалереи это насекомое смотрится вполне мило, особенно в компании с другими жуками, которые уже обитали в галерее ранее.

- Это уже не первый жук-носорог, который к нам поселился, понравилось им в нашем регионе, прижились, - сообщила владелец иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина.

Такие насекомые, как правило, обитают на территории Европы, Северной Африки и Средней Азии. Так что увидеть жука-носорога в повседневной жизни практически невозможно, поэтому обязательно посетите иркутскую зоогалерею и навестите их нового питомца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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