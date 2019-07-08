За три дня сотрудники ГИБДД задержали 133 нетрезвых водителя в Иркутской области

СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-08T08:20:58+03:00

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С пятницы по воскресенье в Иркутской области сотрудники ГИБДД задержали 133 водителя, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде. Причем, 37 из них дорожные инспекторы остановили в областном центре. В течение трех дней в нашем регионе по вине нетрезвых водителей произошло 11 ДТП.

- Самые серьезные аварии с участием пьяных водителей произошли 5 июля в Иркутске, а также 6 июля в Усть-Кутском районе и на 6 километре тракта "Мельничная падь", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В них пострадали 7 человек, в том числе один несовершеннолетний.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом виде водителям придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении этого правила предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU