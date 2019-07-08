2019-07-08T10:17:02+03:00
Происшествия

В Иркутской области водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

Авария произошла вечером 7 июля в поселке Белореченский
Анна ПОПОВА
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В Иркутской области водитель сбил школьницу на пешеходном переходеВ Иркутской области водитель сбил школьницу на пешеходном переходеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В поселке Белореченском Усольского района водитель автомобиля совершил наезд на пешехода на "зебре". Информация об этом появилась сегодня на портале "Усолье Инфо". В воскресенье, 7 июля, около 9 вечера, 13 летняя девочка шла по дороге в поселке Белореченский. Когда она стала переходить проезжую часть по пешеходному переходу, она не посмотрела по сторонам и не заметила, что прямо на нее едет автомобиль марки "Пежо", водитель которого также не заметил школьницу и сбил ее. В результате наезда девочка получила травмы и была доставлена в ближайшую больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося. Чтобы уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, с 9 по 11 июля сотрудники МВД "Усольский" проведут на дорогах района профилактические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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