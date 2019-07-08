Последствия наводнения в Иркутской области: почти во все населенные пункты Нижнеудинского района вернулось электричество

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-08T11:24:28+03:00

Последствия наводнения в Иркутской области: во все населенные пункты Нижнеудинского района вернулось электричество Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В Нижнеудинский район, жители которого серьезно пострадали в результате наводнения в Иркутской области, вернулось электричество. 8 июля к сети подключили очередной населенный пункт, который находился в очереди на восстановление электроэнергии - поселок Балакшин-Бор. Восстановительные работы осложнили размытые дороги и трудности с подходом к местам повреждений линий электропередач.

- Чтобы ремонтные бригады могли пробраться к месту обрыва проводов на ЛЭП, к делу пришлось привлечь спецтехнику, - сообщили в пресс-службе правительства иркутской области. - С этим нам помогли инженерные войска Министерства обороны Российской Федерации.

На данный момент в ликвидации последствий наводнения в Тулунском и Нижнеудинском районах участвуют 14 ремонтных бригад, которые используют 21 единицу спецтехники. В ближайшее время монтажники планируют вернуть электроэнергию еще в один населенный пункт Нижнеудинского района - поселок Ук-Бадарановка.

ИСТОЧНИК KP.RU