2019-07-08T11:24:28+03:00
Происшествия

Последствия наводнения в Иркутской области: почти во все населенные пункты Нижнеудинского района вернулось электричество

8 июля к электросетям подключили поселок Балакшин-Бор
Анна ПОПОВА
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Последствия наводнения в Иркутской области: во все населенные пункты Нижнеудинского района вернулось электричествоПоследствия наводнения в Иркутской области: во все населенные пункты Нижнеудинского района вернулось электричествоФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Нижнеудинский район, жители которого серьезно пострадали в результате наводнения в Иркутской области, вернулось электричество. 8 июля к сети подключили очередной населенный пункт, который находился в очереди на восстановление электроэнергии - поселок Балакшин-Бор. Восстановительные работы осложнили размытые дороги и трудности с подходом к местам повреждений линий электропередач.

- Чтобы ремонтные бригады могли пробраться к месту обрыва проводов на ЛЭП, к делу пришлось привлечь спецтехнику, - сообщили в пресс-службе правительства иркутской области. - С этим нам помогли инженерные войска Министерства обороны Российской Федерации.

На данный момент в ликвидации последствий наводнения в Тулунском и Нижнеудинском районах участвуют 14 ремонтных бригад, которые используют 21 единицу спецтехники. В ближайшее время монтажники планируют вернуть электроэнергию еще в один населенный пункт Нижнеудинского района - поселок Ук-Бадарановка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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