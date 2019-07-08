Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске: начался набор волонтеров

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-08T17:14:24+03:00

Зимой 2014 года в Иркутске уже проходил чемпионат мира по бенди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Чемпионат мира по бенди состоится в Иркутске весной 2020 года

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В Иркутске стартовал набор волонтеров, которые будут работать на грандиозном спортивном событии – чемпионате мира по хоккею с мячом 2020, который пройдет в нашем городе в марте- апреле следующего года. Напомним, с 1 по 8 марта состоятся матчи группы «Б», а с 29 марта по 5 апреля в новеньком ледовом дворце «Байкал», который сейчас строится, сыграют сильнейшие сборные мира из группы «А».

- Иркутский региональный волонтерский центр официально получил право набора и подготовки волонтеров чемпионата мира, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – По словам председателя правления Иркутского регионального волонтерского центра Анастасии Дубровиной планируется набрать 100 человек.

Уже известно, что волонтеры будут работать по таким функциональным направлениям как: размещение и питание участников, транспортная логистика, работа со спонсорами, судьями и СМИ, церемония открытия и закрытия, медицинское сопровождение, ТВ-трансляции, атташе команд участников (переводчики), сервисы для болельщиков, сопровождение VIP-гостей, и обеспечение безопасности.

Чтобы подать заявку необходимо заполнить анкету на сайте АИС Молодежь России, затем пройти собеседование, обучение, и получить аккредитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU