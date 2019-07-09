Спасатели разобрали затор под мостом на федеральной трассе в Тулуне

СЕГОДНЯ 09:35 2019-07-09T09:35:47+03:00

В Тулуне все еще подтоплены 190 домов, где жили 475 человек

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Тулун все еще не оправился после паводков. Пока вода не уходит из 190 домов, где жили 475 человек. День и ночь спасатели разбирают полуразрушенные здания, расчищают улицы от мусора, вывозят его на полигоны, помогают местным жителям откачивать воду из домов, подвозят техническую воду, проводят дезинфекцию. Кроме того, удалось устранить затор под мостом на федеральной трассе, где во время наводнения скопились обломки строений.

- В поселке Октябрьский Чунского района отвели воду с частных домов на шести улицах, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. - Во всех населенных пунктах подключили электричество.

Напомним, "большая вода" подтопила 10,8 тысяч домов в семи районах региона. Более трех тысяч человек обратились к врачам, из них 457 положили в больницу. Бригады медработников вместе с психологами обходят дворы, выясняют, кому нужна помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU