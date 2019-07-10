2019-07-10T04:04:17+03:00
Общество

В Черемхово установили памятник святым Петру и Февронии Муромским — покровителям семьи

Его открыли в День семьи, любви и верности
Мария КНЯЗЕВА
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В Черемхово установили памятник святым Петру и Февронии Муромским — покровителям семьи. Фото: администрация ЧеремховоВ Черемхово установили памятник святым Петру и Февронии Муромским — покровителям семьи. Фото: администрация Черемхово
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Святые Петр и Феврония Муромские своей жизнью могут научить нас как сберечь любовь в в семье, быть мудрыми и хранить верность своей «половинке». Памятник им накануне открыли в городе Черемхово Иркутской области.

- У нас Петр и Феврония стоят в ладье, держа в руках голубя, - сообщает пресс-служба администрации города Черемхово. - На постаменте написано «Святые князь Петр и княгиня Феврония Муромские чудотворцы», а между ними Казанская икона Божьей Матери.

Как отметили пришедшие взглянуть на торжественный момент, хорошо, что у молодежи перед глазами теперь всегда будет достойный пример, и, конечно, еще одно место, куда молодожены обязательно заедут во время свадебной фотосессии — запечатлеть счастливый момент и попросить благословения у святой четы. Напомним, что в Иркутске тоже есть подобный монумент, его установили в 2011 году у Спасского храма на Нижней Набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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