2019-07-10T09:23:49+03:00
Происшествия

Последствия наводнения в Иркутской области: выплата материальной помощи пострадавшим завершится 10 июля

Компенсацию уже получили более 30 тысяч человек
Анна ПОПОВА
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Последствия наводнения в Иркутской области: выплата единовременной материальной помощи пострадавшим от потопа завершится 10 июляПоследствия наводнения в Иркутской области: выплата единовременной материальной помощи пострадавшим от потопа завершится 10 июляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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10 июля в Иркутской области завершится выплата единовременной материальной помощи людям, пострадавшим от наводнения. Информация об этом появилась на сайте ИА Irkutskmedia. Размер компенсации составляет 10 тысяч рублей на человека. На данный момент материальную помощь уже получили более 30 тысяч человек.

- Также в ближайшее время завершится выплата пособий семьям, родственники которых погибли в результате наводнения, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - его размер составляет 1 миллион рублей, который делится в равных долях между всеми родственниками. Семьи 17 погибших уже получили выплаты, остальным деньги переведут 10 июля.

Также в пострадавших районах по-прежнему работают оценочные комиссии, которые определяют степень материального ущерба, который наводнение нанесло каждому жилому дому и социально важному объекту. При частичной утрате средств первой необходимости, таких как, например, бытовая техника, сумма компенсации составит 50 тысяч рублей на каждого члена семьи, а в случае полной потери жилья сумма выплаты составит 100 тысяч рублей на человека. На данный момент такого рода компенсации получили уже 2,8 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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